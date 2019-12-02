В Бурятии трехлетнюю девочку оставили в мороз на улице на ночь
В Бурятии нетрезвый мужчина забыл трехлетнего ребенка в пятнадцатиградусный мороз ночью на улице. У девочки диагностировали обморожение стоп второй степени.
1 декабря местный житель обнаружил ребенка на обочине трассы Заиграево – Улан-Удэ. Девочку с переохлаждением привезли в Детскую республиканскую больницу. Первую ночь она пробыла в палате реанимации, сейчас врачи решают о переводе в отделение хирургии, пишет ТАСС.
В МВД установили, что ребенка оставил пьяный родственник. В отношении него могут возбудить уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Ранее в Екатеринбурге девятилетнего ребенка нашли мертвым в лесопарке. Он умер после избиения отца.
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