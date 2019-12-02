В Бурятии трехлетнюю девочку оставили в мороз на улице на ночь

В Бурятии нетрезвый мужчина забыл трехлетнего ребенка в пятнадцатиградусный мороз ночью на улице. У девочки диагностировали обморожение стоп второй степени.

1 декабря местный житель обнаружил ребенка на обочине трассы Заиграево – Улан-Удэ. Девочку с переохлаждением привезли в Детскую республиканскую больницу. Первую ночь она пробыла в палате реанимации, сейчас врачи решают о переводе в отделение хирургии, пишет ТАСС.

В МВД установили, что ребенка оставил пьяный родственник. В отношении него могут возбудить уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее в Екатеринбурге девятилетнего ребенка нашли мертвым в лесопарке. Он умер после избиения отца.

Читайте нас в мобильном приложении