Изгоняя беса екатеринбуржец убил своего девятилетнего сына

Сегодня утром в лесопарке в Екатеринбурге было найдено тело девятилетнего мальчика. Портал E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что ребенок умер от асфиксии.

О гибели мальчика ранее сообщил ряд российских СМИ. Труп был найден неподалеку от дома, в котором его родители арендовали квартиру.

Как рассказал источник Znak.com, мать ребенка уже сообщила, что сын умер после избиения со стороны отца, а женщина помогла ему спрятать тело.

Сейчас глава семейства находится в розыске. По информации «Коммерсанта», с ним находятся еще двое детей. Мать убитого мальчика сейчас находится в Белоруссии, Россия готовит документы на ее экстрадицию.

По данным издания «Комсомольская правда — Урал», ребенка убили «на религиозной почве». Его сильно избили плетью, чтобы якобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп.

Ни мужчина, ни женщина не состояли в секте, однако они были радикальными верующими, и случай избиения ребенка был далеко не первым, отмечает «Коммерсант-Урал».

Официального комментария по поводу случившегося правоохранительные органы пока не дали.

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