Семьям погибших при прорыве дамбы заплатят по миллиону рублей

Семьям погибших во время прорыва дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 миллиону рублей.

Все пострадавшие получат компенсации, сумма которых будет определяться в индивидуальном порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Напомним, дамбу технологического водоема в Красноярском крае прорвало 19 октября около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

Погибли 15 человек, 16 человек пострадали. Судьба еше пяти человек до сих пор неизвестна.

Как позднее выяснили следователи, постройка была возведена незаконно.

В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ задержаны глава компании ООО «Сисим» Максим Ковальков, горный мастер Александров Е. и начальник участка Еганов А.