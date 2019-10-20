Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском

В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.

Во-первых, по данным следствия, горный мастер Александров Е., который работал на прорванной дамбе, оказался самоучкой.

«Горный мастер золотодобывающего предприятия ООО „Сисим“, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования», — приводит отчет следователей портал «URA.RU».

Во-вторых, сама постройка была возведена незаконно.

Дамбы были установлены без официального разрешения с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Во время трагедии сначала прорвало верхнюю дамбу, а затем по цепочке из-за силы потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ задержаны глава компании ООО «Сисим» Максим Ковальков, горный мастер Александров Е. и начальник участка Еганов А.

Напомним, дамбу технологического водоема в Красноярском крае прорвало 19 октября около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, 16 человек пострадали. Судьба еше пяти человек до сих пор неизвестна.