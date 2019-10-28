35% семей с детьми в России не знают о льготах и не пользуются ими

В России более 35% семей с детьми не знают о предусмотренных законом льготах и, соответственно, не пользуются ими. К самым «неизвестным» льготам относятся налоговые послабления на землю, транспорт, путевки, подарки и бесплатное посещение музеев.

Это показал опрос Общественной палаты. Так, о подарках к праздникам не знали 72% опрошенных, осведомлены только 25% семей. Остальные, как правило, не успевают к нужному времени собрать документы.

Как сообщают «Известия», в сельской местности о льготах знают еще меньше. Так, транспортное средство или выплаты на его приобретение получили только 1% опрошенных, 60% об этом не подозревают.

В Минтруда заявили, что льготы предоставляют по заявлению. Там полагают, что россияне могли не написать заявление на их получение.

Закон разрешает многодетным семьям раз в месяц бесплатно посетить музей, парк культуры или получить возмещение стоимости, сходить в бассейн или спорткомплекс, а также получить выплату за театр.