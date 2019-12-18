Семь лет терпели: суд арестовал отца-насильника из Ленобласти
Обвиняемого в изнасиловании 13-летней дочери мужчину из Ленинградской области арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Гатчинского районного суда.
В отношении 46-летнего Андрея Бовта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчина останется в СИЗО до 16 февраля, уточняет РБК.
Его обвиняют в изнасиловании дочери и незаконном хранении оружия. Своей вины он не признает.
Напомним, в доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области нашли винтовки, бронежилеты с надписью ФСБ, автоматы. 17 декабря в отношении хозяина жилища — Андрея Бовта — возбудили два уголовных дела, в том числе об изнасиловании. По предварительным данным, отец 7 лет насиловал дочь, сейчас ребенку 13.
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