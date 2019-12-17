В Ленобласти отец насиловал дочь в доме полном икон и оружия

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении жителя Ленинградской области. 46-летний Андрей Бовт обвиняется в изнасиловании 13-летней дочери и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в арендуемом доме в деревне Химози под Гатчиной с 2012 по 2019 годы отец регулярно подвергал насилию малолетнюю дочь 2006 года рождения. Также установлено, что восемь детей Бовта с сентября не посещали школу. Сожительницей задержанного оказалась двоюродная сестра.

Во время обысков в доме изъяли автоматы, пистолеты, боеприпасы и бронежилеты с надписью ФСБ. Как пишет «Бумага», в доме был собственный тир. Источник издания сообщил, что дети проходили боевую подготовку. Кроме арсенала оружия, в доме нашли много икон.

Следователи назначили комплекс экспертиз и допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи.

Ранее в Оренбургской области был задержан и арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский, который воспитывал 70 приемных и усыновленных детей. Его обвинили в изнасиловании.

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