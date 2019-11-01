Семь особо важных дорог построят в Подмосковье до конца года

До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог. Один из самых важных проектов – реконструкция развязки на МКАДе, которая облегчит выезд из Красногорска.

О строительстве семи объектов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. За два оставшихся месяца этого года откроется семь «принципиально важных» объектов.

Сначала запустят движение на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. До 15 ноября сдадут мост в Щелкове и западный объезд Сергиева Посада. К Новому году откроется пешеходный переход возле жилого комплекса в Подольске и дорога на улице 43-й Армии. Завершится реконструкция Зенинского шоссе в Люберцах.

Воробьев отметил, что ведется и другая работа – строится мост в Воскресенске, готовится к реконструкции Лобненское шоссе.

К 2021 году планируется построить развязку в Химках, передает телеканал «360». Этот проект называется одним из наиважнейших в Подмосковье. С помощью развязки доехать из одного конца города в другой можно будет за 10 минут.

Ранее сообщалось, что одобрен проект автотрассы из Москвы в Казань. Дорогу построят к 2027 году.