«Считайте подарком»: «Тройки» москвичей случайно пополнили

В Москве на несколько проездных «Тройка» случайно зачислили лишние 20 тыс. рублей. В Департаменте транспорта подтвердили ошибку и попросили считать это подарком к Новому году.

Лишние 20 тыс. рублей появились на картах пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций Московских центральных диаметров. Об инциденте сообщил блогер Антон Белицкий. По его словам, при проходе через турникеты метро на информационном экране отразился остаток по карте более 20 тыс., хотя на карте оставалось менее 100 рублей.

После того, как блогер опубликовал свой рассказ, ему позвонили из пресс-службы метрополитена и предложили обменять карту на новую: без денег, но «с бонусом». В итоге ему выдали карту с 1 тыс. рублей, а также несколько подарков — пауэрбанк, елочный шар и две ручки.

В Департаменте транспорта Москвы в беседе с РБК признали, что выявлены единичные случаи зачисления на карту после оплаты на станциях МЦД.

«Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году», - заявили в Дептрансе и уточнили, что такие карты блокировать не будут, чтобы «сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса».

Напомним, две ветки МЦД запустили 21 ноября. Они представляют собой продолжение пригородных электричек и пересекают Москву по диаметру. При запуске турникеты работали со сбоями, а в поездах была давка.

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