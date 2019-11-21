Давка и сбои в работе: два маршрута МЦД запущены

В Москве 21 ноября открылись первые маршруты «наземного метро». В этот день со сбоями работали турникеты, в поездах вовремя не открывались двери, на станциях была давка.

Движение началось по «Белорусско-Савеловскому» и «Курско-Рижскому» диаметрам. Первые пассажиры жаловались на укороченные поезда: вместо 12 вагонов в новой «Иволге» всего семь.

Люди недовольны, что двери не срабатывали вовремя, а кнопки для открытия не реагировали.

Как сообщает «Сноб», на станциях была давка. В «Центральной пригородной пассажирской компании» пообещали увеличить составность поездов в часы пик.

Напомним, протяженность маршрутов МЦД-1 и МЦД-2 составляет 132 километра. На них 66 станций, 27 имеют возможность пересадки в метро, МЦК и на направления железной дороги. МЦД-1 связывает Одинцово и Лобню, МЦД-2 – Нахабино и Подольск. На запуске МЦД присутствовал президент России Владимир путин.

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