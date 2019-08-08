Счета фонда Навального заблокированы

Счета фонда Навального заблокированы

Фото: svoboda.org

На счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам наложен судебный арест.

«Сегодня в рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, арест на счета на сумму 75 миллионов рублей наложен по решению Пресненского суда как обеспечительная мера по делу об отмывании денег, пишет она в Twitter.

Сейчас все счета, попавшие под арест суда, заблокированы.

Утром 8 августа к сотрудникам ФБК пришли с обысками в рамках уголовного дела об отмывании денег, которое было заведено 3 августа. МВД подозревает фонд Навального в отмывании через счета членов ФБК более миллиарда рублей.

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