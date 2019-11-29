В Щелкове открыли переправу через Клязьму
В подмосковном Щелкове открыли мост через реку Клязьму.
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев он участвовал в старте проекта. Теперь при помощи моста соединена центральная и заречная часть Щелкова.
Такие меры спасут граждан от серьёзных пробок. Но теперь мост отсечёт поток транспорта, который движется в сторону Фрязино и промзоны, сообщает телеканал «360».
Строительство моста началось в 2018 году. Теперь здесь появился новый асфальт и освещение.
На воплощение в жизнь инициативы было выделено 594 миллиона рублей, 524 из которых — областные деньги.
Ранее в городах Подмосковья прошли общественные слушания по вопросу строительства дублера Щелковского шоссе, который призван разгрузить Щелчок и МКАД.
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