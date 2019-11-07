В Московской области решают судьбу дублера Щелковского шоссе

В городах Подмосковья прошли общественные слушания по вопросу строительства дублера Щелковского шоссе, который призван разгрузить Щелчок и МКАД. Мнения жителей и их пожелания объединят в единый доклад и представят губернатору.

Абсолютное большинство граждан понимают, что шоссе чересчур загружено. Так, чтобы добраться до Звездного городка можно 2-3 часа преодолевать расстояние 25 километров. В необходимости дублера там никто не сомневается, но жителей интересует каждая деталь – развязки, светофоры.

В Балашихе предложили строить восьмиполосную дорогу. Только так, считают жители, можно решить проблему пробок. Член общественного совета при Министерстве транспорта Московской области Андрей Мухортников заявил, что с открытием дублера разгрузятся электрички и «воздух станет чище».

Жители Балашихи беспокоятся, не навредит ли трасса парку «Лосиный остров». Активисты выступали против строительства, но экологи успокоили, что бояться нечего, так как дорога займет только часть лесной территории, где нет животных.

Мнения выслушали в Щелкове, Фрязине и Черноголовке, передает телеканал «360». Предложения граждан объединят в итоговый доклад, который представят главе области Андрею Воробьеву.

Вопрос о расширении шоссе обсуждался с 2013 года. Росавтодор выбрал вариант строительства дублера через лесной массив, однако он входит в состав парка «Лосиный остров». Строительство начнется в 2021 году. Щелковский дублер будет стоит 37-45 млрд рублей.