Россияне получили миллионы звонков от мошенников

В Сбербанк обратились более 2,5 млн россиян с жалобами на телефонное мошенничество в 2019 году. Чаще всего злоумышленники звонят под видом службы безопасности банка или сотрудников кредитного учреждения.

За два года количество таких обращений выросло в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку не все клиенты сообщали о них банку.

По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, за три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства - скимминг и вредоносное программное обеспечение». Если вам кто-то звонит и пытается узнать ваши данные, положите трубку и перезвоните сами в банк. Это самое простое и действенное решение проблемы, пишет «Regnum».

Ранее российские банки сообщили о новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники, использующие социальную инженерию, нашли новый способ обналичивания средств.

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