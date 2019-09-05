Сбербанк не выполнил требование ЦБ о быстрых платежах

Сбербанк не успеет выполнить требование Центробанка о подключении к системы быстрых платежей до 1 октября, заявил глава банка Герман Греф.

«Решение о подключении принято, процесс подключения начнем. 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Сейчас ведется диалог, определяются сроки»,— приводит его слова «Коммерсант».

Банк России обязал системно значимые банки подключиться к системе быстрых платежей до 1 октября в середине августа. Эта система позволяет гражданам переводить по номеру телефона денежные средства между счетами в разных банках.

Ранее сообщалось, что владельцы карт «Сбербанка» смогут платить в магазине лицом.