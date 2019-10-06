«Сбербанк» решил заняться продажей авто в кредит

«Сбербанк» через ООО «Цифровые активы» стал единственным владельцем компании «Сбер.Авто», которая была зарегистрирована в Москве 2 октября.

Ее учредителем выступает структура «Цифровые активы», подконтрольная госбанку, передает РБК.

В основном, «Сбер.Авто» будет заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения.

Однако компания также может работать в области связи, IТ, обработки данных, а также вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.

По данным издания, в ближайшее время «Сбербанк» планирует запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Сейчас финансовая организация ведет переговоры с крупнейшими игроками авторынка. На маркетплейсе будут представлены новые и подержанные машины, которые можно будет приобрести в кредит.

Ранее «Сбербанк» в тестовом режиме запустил сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».