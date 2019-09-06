Сбербанк решил заняться доставкой продуктов
Сбербанк в тестовом режиме запустил сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». Сейчас сервис работает только в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Стоимость товаров в магазине Сбербанка не будет отличаться от ценников в обычном магазине. Время доставки продуктов составит два часа.
Как сообщает РБК, тестирование проекта продлиться один месяц, затем банк будет решать, как его масштабировать.
Теперь понятно, почему Сбербанк не успел выполнить требование Центробанка о быстрых платежах.
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