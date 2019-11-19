«Сбербанк» продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Руководство «Сбербанка» одобрило сделку по продаже «золотой акции» «Яндекса». Она давала компании право блокировать сделку по продаже доли более 25% в ней.
По информации «Коммерсанта», кредитная организация продает эту акцию по цене приобретения — за €1.
Напомним, «Сбербанка» купил «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Накануне, пишет издание, компания попросила банк заключить договор купли-продажиэтой акции для передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду.
В его полномочия, в том числе, войдет согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, а также передачи существенной интеллектуальной собственности.
Также фонд будет согласовывать изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей и возможных партнерств компании с правительствами других стран и иметь возможность назначать двух директоров из 12 в совет директоров «Яндекса».
Ранее стало известно, что «Яндекс» изменит структуру управления, создав Фонд общественных интересов, которому будет передана часть управленческих функций.
Это решение было согласовано с администрацией президента и первыми лицами страны, которые до этого были недовольны, что большей частью капитала владеют иностранцы.
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