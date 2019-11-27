Сбербанк не гарантирует полную защиту сбережений

У Сбербанка пока недостаточно технологий, который бы гарантировали 100-процентную защиту сбережений.

Как сообщил президент финансовой организации Герман Греф, не только банк использует нейронные сети, но и мошенники. «Проблема в том, что мы, наверное, одни из самых старых игроков на российском рынке, которые занимаются биометрией. И даже у нас пока еще нет 100% защищенной технологии, которая бы вам гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100% подтверждения вашей идентификации всех ваших действий», — сказал Греф.

«Мы придумываем всевозможные меры противодействия разным вещам, которые они [мошенники] придумывают, — они придумают новые вещи», — отметил банкир.

Греф отметил, что биометрические технологии еще несовершенны, поэтому сейчас не стоит обязывать кредитные организации использовать единую биометрическую систему для проведения юридически значимых решений, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, Сбербанк начал собирать биометрические данные своих клиентов через смартфоны. Такая функция появилась в мобильном приложении банка. Клиенты финансовой организации могут записать образцы голоса и снимка лица. Однако их придется подтверждать через колл-центр и посещение отделения. При этом данные будут использоваться только Сбербанком, в Единую биометрическую систему их передавать не планируют.

Согласно требованию Центробанка России, все банки с универсальной лицензией должны полностью оборудовать свои отделения для сбора биометрии до конца текущего года. По последним данным, количество слепков в Единой биометрической системе исчисляется десятками тысяч. В собственной системе Сбербанка счет идет на миллионы, сообщают «Известия».

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