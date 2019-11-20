Сайт Госуслуг - второй по посещаемости в мире

Жители России проявляют огромный интерес к получению государственных услуг в электронном виде.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, за десять месяцев текущего года на Едином портале государственных услуг и функций было оформлено более 120 млн заявлений. Это в два раза больше, чем за январь-октябрь 2018 года. В результате сайт Госуслуг стал вторым по посещаемости среди всех государственных интернет-ресурсов в мире.

«Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место», — сказал Акимов.

В этом, по его словам, поможет запуск в национальном масштабе линейки суперсервисов, предназначенных для решения в режиме реального времени комплексных жизненных задач: оформление европротокола при ДТП, оплата задолженностей, подача документов для поступления в вуз и прочее, сообщает РБК.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает отмену штрафа для водителей, если информация о нем в течение 10 дней не была размещена на портале госуслуг. Документ разработан депутатами от ЛДПР.

Документ предусматривает изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств. В ней говорится, что информация о привлечении к ответственности должна размещаться на Едином портале госуслуг в личном кабинете водителя.

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