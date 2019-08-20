Не присланные на «Госуслуги» штрафы предложено отменять

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает отмену штрафа для водителей, если информация о нем в течение 10 дней не была размещена на портале госуслуг. Документ разработан депутатами от ЛДПР.

Документ предусматривает изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств. В ней говорится, что информация о привлечении к ответственности должна размещаться на Едином портале госуслуг в личном кабинете водителя.

При отсутствии таких сведений в течение 10 дней с момента фиксации нарушения ПДД водителя необходимо освобождать от штрафа, сказано в документе. Депутаты объясняют, что нередки случаи получения уведомлений спустя полгода и позже. Новый проект призван обеспечить водителям право оплачивать штрафы со скидкой, отмечает РИА Новости.

Ранее Госдума предложила обновить ПДД из-за такого транспорта, как сегвеи, электросамокаты и гироскутеры.