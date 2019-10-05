Саудовская Аравия разрешила разнополым туристам жить вместе

Власти Саудовской Аравии захотели увеличить турпоток в страну и приняли решение разрешить иностранцам разного пола проживать в одном гостиничном номере, не предъявляя доказательств родственной связи.

Нововведения позволяют женщинам, в частности, подданным королевства, самостоятельно арендовать номера в отелях.

«Всех подданных Саудовской Аравии просят предъявить удостоверение личности или подтверждение отношений при регистрации в отелях. Это не требуется для иностранных туристов»,— приводит заявление властей «Интерфакс».

К 2030 году руководство страны намерено принимать 100 миллионов туристов в год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие.