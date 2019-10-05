Саудовская Аравия разрешила разнополым туристам жить вместе
Власти Саудовской Аравии захотели увеличить турпоток в страну и приняли решение разрешить иностранцам разного пола проживать в одном гостиничном номере, не предъявляя доказательств родственной связи.
Нововведения позволяют женщинам, в частности, подданным королевства, самостоятельно арендовать номера в отелях.
«Всех подданных Саудовской Аравии просят предъявить удостоверение личности или подтверждение отношений при регистрации в отелях. Это не требуется для иностранных туристов»,— приводит заявление властей «Интерфакс».
К 2030 году руководство страны намерено принимать 100 миллионов туристов в год.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие.
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