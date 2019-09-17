Саудовская Аравия может купить С-300 или С-400

Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трёхстороннем саммите с президентами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский президент предложил Саудовской Аравии закупить зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400 для обеспечения безопасности своей территории.

«Что касается помощи Саудовской Аравии. В Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить «свой род», свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», - заявил Владимир Путин на саммите в Анкаре.

Президент России отметил, что российские ЗРК С- 400 надёжно защитят любые объекты Саудовской Аравии, пишет «ТАСС».

Крупнейший экспортер и второй в мире по величине производитель нефти Саудовская Аравия снизила добычу сырья после атаки на свои НПЗ беспилотников йеменских повстанцев-хуситов. После бомбардировки на предприятиях начался пожар, их работа сейчас восстанавливается.