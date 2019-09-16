Мир ждет роста нефти до 100 долларов от атак на саудовские НПЗ

Мир ждет роста нефти до 100 долларов от атак на саудовские НПЗ

Pixabay

Цена нефти может вырасти до 100 долларов за баррель, предсказывают аналитики. Это произойдет, если Саудовская Аравия в течение 30 дней не восстановит поставки сырья.

О возможном скачке стоимости нефти сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters. Гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман заявил, что «рынок может увидеть возврат нефти по цене в 100 долларов за баррель, если проблема (с поставками – прим.) не будет решена в ближайшее время».

К 16 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 19,1% - до 71,62 доллара. Октябрьский фьючерс поднялся на 15,8% - до 63,47 доллара.

Рост связан с тем, что крупнейший экспортер и второй в мире по величине производитель нефти Саудовская Аравия снизила добычу сырья после атаки на свои НПЗ беспилотников йеменских повстанцев-хуситов. После бомбардировки на предприятиях начался пожар, их работа сейчас восстанавливается.

Новости по теме
Теги:
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!