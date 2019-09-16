Мир ждет роста нефти до 100 долларов от атак на саудовские НПЗ

Цена нефти может вырасти до 100 долларов за баррель, предсказывают аналитики. Это произойдет, если Саудовская Аравия в течение 30 дней не восстановит поставки сырья.

О возможном скачке стоимости нефти сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters. Гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман заявил, что «рынок может увидеть возврат нефти по цене в 100 долларов за баррель, если проблема (с поставками – прим.) не будет решена в ближайшее время».

К 16 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 19,1% - до 71,62 доллара. Октябрьский фьючерс поднялся на 15,8% - до 63,47 доллара.

Рост связан с тем, что крупнейший экспортер и второй в мире по величине производитель нефти Саудовская Аравия снизила добычу сырья после атаки на свои НПЗ беспилотников йеменских повстанцев-хуситов. После бомбардировки на предприятиях начался пожар, их работа сейчас восстанавливается.