США провоцирует серьёзный кризис на нефтяном рынке ― эксперт

«Торговая война США и Китайской народной республики оказывает непосредственное влияние на мировой спрос нефти», ― так в разговоре с «Русской Планетой» оценил выводы из опубликованного в понедельник отчёта Международного энергетического агентства (МЭА) генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

Ранее эксперты МЭА обнаружили, что мировой спрос на нефть за период с января по май текущего года вырос всего на 520 млн. баррелей в день ― и это самый низкий показатель за всё время замеров, начиная с кризиса 2008 года, когда цена за баррель превышала отметку 100$.

«Длительное противостояние КНР и США, в совокупности с другими агрессивными мерами Вашингтона ― например, пошлины на автомобильную продукцию из ЕС, санкции против России ― дополнительно замедляют торговую и производственную активность», ― продолжил эксперт.

Назаралиев также обратил внимание, что при регулярном появлении данных о том, что США наращивает буровую активность и добычу нефти, негативно влияет на котировки и в целом на рынок. По мнению эксперта, если так дело пойдёт и дальше, то рано или поздно наступит такой момент, когда странам-участницам ОПЕК+ уже не хватит политической мощи для того, чтобы поддерживать котировки.

«В подобной ситуации, страны экспортёры начинают чаще задумываться об активизации альтернативных источников получения доходов», ― заключил Исмлам Назаралиев.