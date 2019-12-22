В Саратове патрульного застрелили при попытке задержания

В Саратове сотрудник патрульной полиции погиб при попытке остановить двух подозрительных мужчин. Один из злоумышленников внезапно достал пистолет и выстрелил в инспектора.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по области, инцидент произошел в ночь на воскресенье в Заводском районе Саратова. Несколько сотрудников полиции остановили двух неизвестных граждан для проверки документов. В этот момент один из злоумышленников выстрелил в лейтенанта полиции 1991 года рождения.

Раненого патрульного доставили в больницу, где о позже скончался от кровопотери.

Сейчас злоумышленники задержаны, проводится служебная проверка. СК возбудил дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», пишет «Интерфакс».

Накануне девять подростков избили сотрудников полиции после школьной дискотеки в ДК.

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