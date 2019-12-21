Девять подростков избили полицейских после дискотеки

В Апатитах (Мурманская область) девять подростков доставлены в полицию из-за драки с сотрудниками ППС, которая произошла после дискотеки для школьников в местном ДК. Двое патрульных получили серьезные травмы, пишет «ХибИнформБюро».

По информации издания, 20 декабря после дискотеки школьники не хотели расходится, употребляли спиртное на крыльце, из-за чего администрация ДК вызвала полицию. По вызову приехало два наряда патрульно-постовой службы. Патрульные попросили молодежь разойтись, завязалась драка.

Одного из полицейских толпа повалила на землю и начала пинать ногами (позже у него диагностировали сотрясение мозга и, возможно, закрытую черепно-мозговую травму), второму нанесли несколько ударов по голове кулаками.

В итоге наряды ППС и Росгвардии доставили в отдел полиции девять подростков, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению на патрульных.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники СКР. Родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жестко обошлись с их детьми.

Читайте нас в мобильном приложении