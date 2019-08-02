МИД РФ: санкции США лишь провальные попытки господства
C 2011 года США ввели против России 72 санкции, подсчитали в российском МИД. При этом, уверены отечественные дипломаты, такое количество санкций демонстрирует лишь неудачу попыток американских властей оказать давление на Россию.
В министерстве отметили, что стремление США заставить российское государство изменить политику и отказаться от своих интересов в угоду желанию США сохранить мировое господство провалилось, передает Газета.ру.
Ранее стало известно, что америкаснкая сторона вводят новые санкции против РФ из-за дела Скрипалей.
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