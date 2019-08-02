США вводят новые санкции против РФ из-за дела Скрипалей

Америка вводит новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вашингтон до сих пор не имеет гарантий в том, что Россия не использовала химическое оружие.

О каких именно ограничительных мерах идет речь пока неизвестно, сообщает «РИА Новости».

Ранее британский регулятор в сфере медиа и телевидения Ofcom наложил штраф на телеканал RTиз-за необъективного освещения событий, связанных с отравлением Сергея Скрипаля и военным конфликтом в Сирии.

Напомним, осужденного в России за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинял в нападении Москву.