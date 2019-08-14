Самый длинный маршрут метро Москвы запустят до 2022 года

Самый длинный маршрут метро Москвы запустят до 2022 года

Фото: loveopium.ru

До конца 2021 года в московском метро запустят самый длинный маршрут, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, речь идет об участке от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии через станцию «Деловой центр», северную часть Большой кольцевой линии (БКЛ) до станции «Нижегородской» и затем до «Некрасовки» по Некрасовской ветке. Хуснуллин добавил, что таким образом откроется транзитный проезд из Новой Москвы через центр и север города на юго-восток.

«Таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную территорию города, в московской подземке еще никогда не было», — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Кроме этого, 2021 году также состоится сдача северо-восточного участка Большой кольцевой линии.

Ранее стало известно, что новая станция московского метро уйдет под землю на 131 метр.

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