Новая станция московского метро уйдет под землю на 131 метр

Строящаяся станция «Шереметьевская» Большой кольцевой линии станет самой глубокой в столичном метро. Длина эскалатора там составит 131 метр.

«Могу сказать, что это одна из самых сложных в строительстве станций из-за своей глубины проложения. Здесь получится самый длинный в Москве наклонный ход (эскалатор) — 131 метр», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает РИА «Новости».

Открыть новую станцию планируют к 2022 году. Она будет связана пересадкой со станцией «Марьина Роща» на Люблинско-Дмитровской линии.

Отметим, что сейчас самой глубокой в Москве считается станция «Парк Победы». Она уходит под землю на 125 метров.

Большая кольцевая линия столичного метрополитена будет запущена в 2022–2023 годах. Сейчас готовы уже 60% тоннелей.