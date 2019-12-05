Самой грязной на пестициды оказалась клубника

Некоммерческая группа The Environmental Working Group составила список овощей и фруктов с наибольшим и наименьшим количеством пестицидов.

Исследователи отобрали самые популярные продукты и проверили их, составив рейтинг.

Самыми «грязными» признаны следующие товары: клубника, шпинат, капуста кейл (кале), нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей, картошка.

Специалисты отмечают, что наиболее загрязнены те фрукты и овощи, у которых съедобная кожура, либо она очень тонкая. Например, персики и картошку мы чистим, но их кожура настолько тонкая, что пестициды проникают внутрь через нее.

В список «чистых» продуктов попали: авокадо, сладкая кукуруза, ананасы, сладкий, горошек (замороженный), лук репчатый, папайя, баклажаны, спаржа, киви, обычная капуста, цветная капуста, медовая дыня.

Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо: мыть фрукты и овощи тщательно горячей водой, а иногда и избавиться вовсе от кожуры, сообщается на сайте Росконтроля.

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