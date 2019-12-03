Переносчика холеры обнаружили в партии бананов
В партии бананов из Эквадора обнаружена многоядная муха-горбатка, являющаяся переносчиком холеры и других опасных заболеваний.
Южно-американская республика является основным поставщиком бананов в Россию. В связи с этим распространение вредителя в РФ может произойти очень быстро.
Большое количество продуктов подвержено заражению этим вредителем, например соя, картофель, сыр, мука. В бананах многоядная муха-горбатка чаще всего заводится из-за нарушений правил транспортировки и в перезрелых партиях, сообщается на сайте Росконтроля.
Ранее сообщалось, что Росконтроль проверил филе бедра индейки.
Все образцы оказались в черном списке Росконтроля из-за нарушений требований безопасности, кроме филе бедра «Краснобор», который попал в Список товаров с замечаниями из-за сомнительной свежести.
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