Переносчика холеры обнаружили в партии бананов

Переносчика холеры обнаружили в партии бананов

фото:Cheltv.ru

В партии бананов из Эквадора обнаружена многоядная муха-горбатка, являющаяся переносчиком холеры и других опасных заболеваний.

Южно-американская республика является основным поставщиком бананов в Россию. В связи с этим распространение вредителя в РФ может произойти очень быстро.

Большое количество продуктов подвержено заражению этим вредителем, например соя, картофель, сыр, мука. В бананах многоядная муха-горбатка чаще всего заводится из-за нарушений правил транспортировки и в перезрелых партиях, сообщается на сайте Росконтроля.

Ранее сообщалось, что Росконтроль проверил филе бедра индейки.

Все образцы оказались в черном списке Росконтроля из-за нарушений требований безопасности, кроме филе бедра «Краснобор», который попал в Список товаров с замечаниями из-за сомнительной свежести.

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