Росконтроль отправил филе индейки в Черный список

Мясо индейки ценится за высокое содержание белка, небольшое количество жира и приятный нежный вкус. К сожалению, растущая популярность продукта отрицательно повлияла на его качество.

В 2018 году уже проводилась экспертиза филе бедра индейки брендов «ВкусВилл», «Индилайт», «Краснобор», «Пава Пава», «Индис». Тогда только один образец — бренда «Индилайт» был признан качественным, ко всем остальным было много замечаний по качеству.

Исследования, проведенные в этом году, показали, что ситуация ухудшилась. Образцы брендов «Краснобор» и «Индилайт» оказались не первой свежести. Однако, учитывая тот факт, что оба продукта были куплены в одном магазине торговой сети «Ашан» сложно быть уверенным, что виноваты в нарушении именно производители.

В образцах «Индис» и «Индилайт» показатель обсемененности мезофильной микрофлорой существенно превышает максимально допустимое значение. В «Пава Пава» и «ВкусВилл» выявлено присутствие опасных бактерий — сальмонелл.

При этом тесты на антибиотики все филе прошло успешно.

Все образцы оказались в черном списке Росконтроля из-за нарушений требований безопасности, кроме филе бедра «Краснобор», который попал в Список товаров с замечаниями из-за сомнительной свежести, сообщается на сайте Росконтроля.

Ранее Росконтроль провел исследование тушенки из свинины и говядины популярных марок. В большинстве образцов выявили нехватку и плохое качество мяса.

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