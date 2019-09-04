Samsung выставит на продажу складывающийся в квадрат телефон

Samsung Electronics разрабатывает телефон, который может складываться в квадрат. Он будет иметь дисплей в 6-7 дюймов.

Южнокорейский производитель смартфонов сотрудничает с Томом Брауном в разработке своего нового складного смартфона.

Этот телефон, как предполагается, будет ориентирован на более широкий круг потребителей. Производитель отдал большее предпочтение моде и статусу, нежели техническим характеристикам, пишет «РИА Новости».

В новом гаджете также будет селфи-камера с внутренней стороны и две камеры с задней.



Тем временем, их основные конкуренты также работают над новым телефоном. Уже в сентябре будет представлен новый iPhone с тремя камерами.