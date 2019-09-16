Самовольно занятые земли официально «подарили» россиянам

В России вступили в силу поправки в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости», которые разрешают гражданам оформлять в собственность самовольно захваченные земли и тем самым расширять свои владения.

С 16 сентября узаконить можно те участки, площадь которых составляет не более 10% от земли, которой владеет собственник, сообщает Lenta.ru. Однако в каждом отдельном регионе местные власти могут ввести свой лимит.

Единственным обязательным условием для официального оформления земли является использование участка более 15 лет и отсутствие претензий со стороны соседей и властей.

После внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости собственникам не придется проводить кадастровые работы за собственные деньги – на уточнение границ выделяют бюджетные средства.

Ранее Росреестр составил инструкцию для граждан по согласованию границ земельных участков с соседями. В ней говорится, что для разрешения споров нужно обратиться к кадастровому инженеру, который проведет необходимую процедуру и подготовит документы.