Россиян обязали уведомлять о перестройке дачных домов

Россиян обязали уведомлять о перестройке дачных домов

Собственники земельных участников, которые планируют построить или реконструировать индивидуальный жилой или садовый дом, должны уведомить об этом местных властей. Об этом информирует Росреестр.

В случае, если органы исполнительной власти не будут уведомлены, у владельца недвижимости возникнут проблемы с оформлением прав собственности на возведенный объект.

Срок подачи документов на постановку недвижимости на кадастровый учет и госрегистрацию прав для тех, кто начал строительство до 4 августа 2018 года, заканчивается 1 марта. Уведомление о начале и окончании строительства таким застройщикам подавать не требуется.

С 1 марта 2019 года уведомительный порядок о начале и завершении строительства станет обязательным. Уведомление придется отнести в близлежащую администрацию, в ведении которой находится земля. Она рассмотрит его в течение семи дней.

После окончания строительства необходимо в таком же порядке уведомить администрацию и приложить технический план постройки, уточняет «Российская газета». Если соответствующее уведомление направлено не будет, то дом могут признать самостроем и через суд решить вопрос о его сносе.

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