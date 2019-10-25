Самолет «Победы» вернулся во Внуково из-за птицы в двигателе

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь из московского аэропорта Внуково в Братиславу из-за попадания птицы в двигатель.

По информации источника РИА «Новости», птица попала в левый двигатель судна, когда оно было на разбеге. Командир экипажа после этого решил вернуться в аэропорт для замены на резервный борт.

15 августа из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь вылетел самолет Airbus A321. Сразу после взлета он столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя два двигателя. Самолет с полными баками топлива посадили на кукурузное поле.

Позднее выяснилось, что в непосредственной близости от аэропорта располагается свалка, которая и привлекает птиц.

После «чуда на кукурузном поле», как его прозвали россияне, Жуковский совместно с оператором взлетно-посадочной полосы Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова приступил к реализации дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.