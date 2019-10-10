Самолет Минобороны сел на «брюхо» в Екатеринбурге

Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге. С нескольких попыток экипаж не смог выпустить шасси – судно приземлилось на «брюхо».

Самолет Ан-12 сел в аэропорту Кольцово. На борту находились 20 человек.

Экипаж не смог выпустить шасси, и лайнер приземлился на запененную полосу, сообщает «Интерфакс». Из-за аварийной посадки аэропорт временно перестал принимать и отправлять самолеты.

15 августа самолет «Уральских авиалиний» сел в кукурузном поле недалеко от «Жуковского». Причиной стало попадание чаек в двигатели.