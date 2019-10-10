Самолет Минобороны сел на «брюхо» в Екатеринбурге
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге. С нескольких попыток экипаж не смог выпустить шасси – судно приземлилось на «брюхо».
Самолет Ан-12 сел в аэропорту Кольцово. На борту находились 20 человек.
Экипаж не смог выпустить шасси, и лайнер приземлился на запененную полосу, сообщает «Интерфакс». Из-за аварийной посадки аэропорт временно перестал принимать и отправлять самолеты.
15 августа самолет «Уральских авиалиний» сел в кукурузном поле недалеко от «Жуковского». Причиной стало попадание чаек в двигатели.
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