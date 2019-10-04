Пятеро погибли при крушении Ан-12 с пустыми баками на Украине

Пятеро погибли при аварийной посадке самолета Ан-12 возле Львова. По предварительной причине, у воздушного судна закончилось топливо.

Грузовой самолет следовал из Испании в Стамбул. Через 20 минут после взлета командир запросил посадку для дозаправки во Львове.

В результате самолет упал в полутора километрах от украинского международного аэропорта на Украине. На борту были 8 человек – пятеро погибли, трое получили травмы.

Посадка была осуществлена из-за отсутствия топлива, рассказало агентство УНИАН.

Ранее в Жуковском экстренно посадили самолет, в двигатели которого попали птицы. С полными баками топлива пилоты посадили лайнер на «брюхо». Были эвакуированы 226 пассажиров.