Пятеро погибли при крушении Ан-12 с пустыми баками на Украине
Пятеро погибли при аварийной посадке самолета Ан-12 возле Львова. По предварительной причине, у воздушного судна закончилось топливо.
Грузовой самолет следовал из Испании в Стамбул. Через 20 минут после взлета командир запросил посадку для дозаправки во Львове.
В результате самолет упал в полутора километрах от украинского международного аэропорта на Украине. На борту были 8 человек – пятеро погибли, трое получили травмы.
Посадка была осуществлена из-за отсутствия топлива, рассказало агентство УНИАН.
Ранее в Жуковском экстренно посадили самолет, в двигатели которого попали птицы. С полными баками топлива пилоты посадили лайнер на «брюхо». Были эвакуированы 226 пассажиров.
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