Пилоты аварийно севшего в Жуковском лайнера стали Героями России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героев России командиру Airbus A-321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Накануне они смогли безопасно посадить на кукурузное поле авиалайнер, в двигатели которого попали птицы.

О своём решении глава государства сообщил на открытии совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Путин также добавил, что остальные члены экипажа его решением награждены Орденами Мужества.

Также глава государства заявил, что «качество подготовки летного состава этой компании («Уральские авиалинии», ― «РП») можно считать удовлетворительным».

Инцидент с бортом, направляющемся из Москвы в Симферополь произошёл рано утром 15 августа. Лайнер был «забит под завязку» ― 226 пассажиров и семь членов экипажа. При наборе высоты самолёт столкнулся с летающими в районе аэропорта чайками, которые попали в двигатель о из строя.

Самолёт приземлился с полными баками топлива «на брюхо», пассажиры были успешно эвакуированы из салона по надувным трапам. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.