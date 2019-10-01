Сами с усами: Украина не пойдёт на поводу у Вашингтона

Киев считает, что оснований для расследования деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера нет. Как отметил лидер соседней страны Владимир Зеленский, Украине никто не может приказывать.

По его словам, его страна — независима. Правоохранительные органы «готовы расследовать любые случаи нарушения закона, но это не имеет никакого отношения ко мне», пишет «Российская газета».

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.