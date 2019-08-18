Под Самарой рухнул легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет Як-55 упал днем 18 августа в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области. В аварии погиб 49-летний пилот, который был собственником самолета.
По информации телеканала 360, рухнувший самолет не имел разрешения на взлет. Предполагается, что причиной крушения стало нарушение правил пилотирования.
Ряд СМИ сообщает, что перед падением самолет загорелся.
На земле во время происшествия никто не пострадал.
Ранее пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро.
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