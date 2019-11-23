С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.

По его словам, С-400 является «важным рычагом» обеспечения национальной безопасности и обороны Турции.

«Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system. Мы заявляем это с самого начала»,— цитирует министра агентство Anadolu.

Акара отметил, что Анкара не планирует интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО.

Напомним, Россия начала поставлять Турции С-400 12 июля 2019 года. После поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов, США заявили, что перестанут продавать Турции сверхманевренные истребители F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты.

РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 после отказа США поставлять в страну бомбардировщики F-35. После этого США поставили Турции ультиматум по покупке C-400.

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