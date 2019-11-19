«Русские витязи» пересядут на новые истребители

Российская авиационная группа «Русские витязи» получит 7% всего парка новых истребителей.

Ранее пилотажная группа получила четыре истребителя Су-35С, которые дополнили Су-30СМ, находящиеся в парке «Русских витязей» с конца 2016 года. Состоящие на балансе группы истребители Су-27 устарели и будут выведены из ее состава.

Не исключено, что в 2020 году группа получит еще четыре Су-35С, после чего «Русские витязи» с 16 истребителями будут обладателями почти 7% всего парка таких самолетов, сообщают «Ведомости».

В начале года «Русские Витязи» отработали уже знакомые зрителям фигуры высшего пилотажа на многофункциональных истребителях поколения «4+» Су-30СМ и показали новые на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, чуть больше 20 лет.

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