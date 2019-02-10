«Русские витязи» задали перцу на аэродроме в Кубинке

Летчики пилотажной группы ВКС России «Русские Витязи» отработали уже знакомые зрителям фигуры высшего пилотажа на многофункциональных истребителях поколения «4+» Су-30СМ и показали новые на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, чуть больше 20 лет.

Летчики продемонстрировали «горку» с разворотом, синхронную «бочку», а после - совместную «петлю Нестерова».

Кульминацией стал показ совершенно новой фигуры - роспуск после набора высоты. Если раньше самолеты «четверкой» заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх и уже на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны «большим цветком».

В будущем все эти фигуры будут показаны на новых авиасалонах, передает «Звезда».