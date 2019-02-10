«Русские витязи» задали перцу на аэродроме в Кубинке
Летчики пилотажной группы ВКС России «Русские Витязи» отработали уже знакомые зрителям фигуры высшего пилотажа на многофункциональных истребителях поколения «4+» Су-30СМ и показали новые на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, чуть больше 20 лет.
Летчики продемонстрировали «горку» с разворотом, синхронную «бочку», а после - совместную «петлю Нестерова».
Кульминацией стал показ совершенно новой фигуры - роспуск после набора высоты. Если раньше самолеты «четверкой» заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх и уже на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны «большим цветком».
В будущем все эти фигуры будут показаны на новых авиасалонах, передает «Звезда».
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