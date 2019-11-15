Русские шпионы: Милош Земан рассказал о сходстве с Трампом

Оказывается, российские агенты разбросаны по всему миру в высших эшелонах власти.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что у него есть одно общее сходство с его американским коллегой Дональдом Трампом. Их обоих обвиняют в том, что они якобы «российские агенты».

Так он отреагировал на вопрос о том, как он воспринимает попытки в конгрессе США объявить импичмент главе Белого дома.

Он рассказал о том, что несколько сенаторов подали конституционную жалобу на лидера страны. Цель - его отставка, пишет «РИА Новости».

«Когда я узнал о нынешней ситуации с попыткой импичмента Трампу, то улыбнулся и сказал себе: «Кое в чем у нас с Дональдом Трампом есть общее. Кроме прочего, и то, что мы оба подозреваемся в том, что являемся российскими агентами».

Однако чешского президента эти обвинения не страшат. Он пообещал, что в мае 2020 года посетит Москву и примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.

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