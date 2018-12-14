«Русская планета» вручила билет победителям конкурса «A!One»

«Русская планета» вручила билет победителям конкурса «A!One»

Издание «Русская планета» подвела итоги розыгрыша билетов на бизнес-форум «A!One».

Для того чтобы выиграть бесплатный электронный билет, необходимо было стать подписчиком группы «Русская планета» в месседжере Telegram.

Согласно генератору случайных чисел, победителями стали:

1) Билет «V.I.P.» получает @Pavel_Proskurin

2) Билет «Три дня» получает @elizavetaka

3) Билет «Один день» получает @finstar77

Москва стала настоящей меккой искусственного интеллекта - с 14 по 16 декабря проходит международная бизнес-конференция «A!One».

Целью «A!One» - объединение науки, разработчиков, бизнеса и инвесторов для создания эволюции AI-технологий в разных жизненно важных индустриях, таких как маркетинг, творчество, медицина, ритейл, энергетика, сельское хозяйство и финансы.

Издание «Русская планета» является генеральным партнером форума «A!One».

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