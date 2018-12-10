Россия объединяет первых лиц мира сферы высоких технологий

В середине декабря Москва станет настоящей меккой искусственного интеллекта - с 14 по 16 декабря пройдет международная бизнес-конференция «A!One».

Представители бизнеса смогут узнать возможности искусственного интеллекта на примере кейсов крупного и успешного бизнеса.

Задачей мероприятия стоит попытка объединения корпораций, инвесторов и журналистов для обмена опытом и знаниями, чтобы облегчить путь к их сотрудничеству и способствовать продуктивному нетворкингу.

Глобальной целью «A!One» является объединение науки, разработчиков, бизнеса и инвесторов для создания эволюции AI-технологий в разных жизненно важных индустриях, таких как маркетинг, творчество, медицина, ритейл, энергетика, сельское хозяйство и финансы.

Бизнес-форум даст всем участникам послушать выступления иностранных спикеров с реальными кейсами по применению искусственного интеллекта, завести полезные контакты - под одной крышей соберется более 2000 человек со всего мира, заинтересованных данной тематикой.

Также форум поможет найти инвестора - на Аллее стартапов представлены более 50 самых интересных в области ИИ - в хакатоне примут участие 100 самых продвинутых программистов в области ИИ - конференцию посетят фонды и частные инвесторы, а также вдохновиться новыми идеями - начиная с оптимизации расходов, заканчивая крупномасштабными проектами планетарного масштаба.

По результатам конференции будет выпущен сборник статей по материалам докладов ученых и абстракты с их постерных сессий.

Сборник будет аккредитован как издание, где будут публиковаться материалы для защиты диссертаций кандидатов на соискание ученой степени (phD).

Мероприятие пройдет в Москве по адресу: Космодамианская набережная, 52/7, 2 этаж.

Медиа-издание «Русская планета» является генеральным партнером форума «A!One» и проводит розыгрыш билетов на мероприятие в категории «Один день», «Три дня» и «VIP».

Для того чтобы выиграть билет, необходимо стать подписчиком группы «Русская планета» в месседжере Telegram.

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