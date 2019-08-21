США и Румыния договорились дружить против «Северного потока-2»

США и Румыния подтвердили свою отрицательную позицию в отношении строительства российского газопровода «Северный-поток-2». Ее озвучили президенты Дональд Трамп и Клаус Йоханнис после встречи в Вашингтоне.

В совместном заявлении стороны подчеркнули «оппозицию «Северному потоку-2» и другим проектам, которые ставят союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России».

Президент Румынии отметил, что страна располагает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить безопасность Европы в энергетическом плане, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Газпром» может потерять дополнительные 660 млн евро на проекте «Северный поток-2» из-за отсутствия разрешения на строительство от Дании.

Напомним, газопровод должен соединить Россию и Германию. Газ по нему планируют пустить до конца 2019 года.